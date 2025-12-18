"Affidabilità, personalità e talento. Gianluca Pagliuca è stato uno dei volti simbolo dell’Inter degli anni ’90, un portiere capace di entrare nell’immaginario nerazzurro grazie a prestazioni decisive e a una presenza costante tra i pali. Oggi compie 59 anni. Arrivato a Milano nell’estate del 1994, Pagliuca ha collezionato 234 presenze con la maglia dell’Inter, diventando una pedina fondamentale. Indimenticabile il suo contributo nella straordinaria cavalcata europea culminata con la vittoria della Coppa UEFA nel 1998 a Parigi, una notte che resta scolpita nella memoria del popolo interista".

"Il suo nome è legato anche ai derby di Milano, affrontati con grande personalità: con Pagliuca in porta l’Inter non ha mai perso contro il Milan in dieci sfide di campionato, un dato che racconta meglio di ogni parola il suo impatto e la sua affidabilità nei momenti più delicati.Le numerose prestazioni di alto livello e il carisma mostrato nel corso della sua esperienza nerazzurra sono stati celebrati nel 2021 con l’ingresso nella Hall of Fame dell’Inter, riconoscimento riservato ai protagonisti che hanno lasciato un segno profondo nella storia del Club".