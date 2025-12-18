“Il Milan ha fatto 0 tiri in porta, 0 ripeto, Milinkovic ha fatto 0 parate anzi proprio, 0. Un tiro alto di Nkunku, due mezze occasioni, un Milan molto lento. Non sempre fai 1-0 e poi ti metti tutti in difesa e ti va tutto bene.

Il Napoli ha strameritato di vincere, ha avuto 4 o 5 occasioni clamorose. La gara l’ha vinta Conte che ha messo Elmas e Neres a tirare fuori Pavlovic e Tomori per isolare Hojlund contro De Winter. Hojlund ha tritato l’avversario e tutto il Milan. Conte è un genio. Questo significa saper far l’allenatore di un certo tipo, ad alti livelli. E Conte lo fa da anni ormai. Questo significa saper far calcio. il Napoli ha vinto con merito”.