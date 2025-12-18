FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cassano: “Conte un genio, con questa mossa ha strameritato col Milan! Questo è saper allenare…”

ultimora

Cassano: “Conte un genio, con questa mossa ha strameritato col Milan! Questo è saper allenare…”

Cassano: “Conte un genio, con questa mossa ha strameritato col Milan! Questo è saper allenare…” - immagine 1
Sul canale Instagram di Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano commenta così la vittoria del Napoli in Supercoppa contro il Milan
Alessandro Cosattini Redattore 

Cassano: “Conte un genio, con questa mossa ha strameritato col Milan! Questo è saper allenare…”- immagine 2

Sul canale Instagram di Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano commenta così la vittoria del Napoli in Supercoppa contro il Milan.

Cassano: “Conte un genio, con questa mossa ha strameritato col Milan! Questo è saper allenare…”- immagine 3

“Il Milan ha fatto 0 tiri in porta, 0 ripeto, Milinkovic ha fatto 0 parate anzi proprio, 0. Un tiro alto di Nkunku, due mezze occasioni, un Milan molto lento. Non sempre fai 1-0 e poi ti metti tutti in difesa e ti va tutto bene.

Cassano: “Conte un genio, con questa mossa ha strameritato col Milan! Questo è saper allenare…”- immagine 4
Getty Images

Il Napoli ha strameritato di vincere, ha avuto 4 o 5 occasioni clamorose. La gara l’ha vinta Conte che ha messo Elmas e Neres a tirare fuori Pavlovic e Tomori per isolare Hojlund contro De Winter. Hojlund ha tritato l’avversario e tutto il Milan. Conte è un genio. Questo significa saper far l’allenatore di un certo tipo, ad alti livelli. E Conte lo fa da anni ormai. Questo significa saper far calcio. il Napoli ha vinto con merito”.

Leggi anche
Di Livio: “Frattesi alla Juve? Solo Spalletti sa cosa serve. Io vedrei bene…”
Napoli, Conte: “Noi qui per lo scudetto, non per invito. Bologna o Inter? Dico…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA