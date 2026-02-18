FC Inter 1908
Ospite del podcast Clank!, l'ex attaccante argentino ha elogiato il capitano nerazzurro
L'ex attaccante argentino, Martín Palermo, ha elogiato Lautaro Martinez. Intervenuto nel podcast Clank!, Palermo ha dichiarato che il capitano nerazzurro attualmente è il miglior attaccante d'Europa.

"Segna gol, è potente e cerca costantemente il gol. Ma allo stesso tempo, si abbassa per giocare la palla, si muove molto, passa la palla all'esterno e si inserisce in area. Fa questi movimenti senza essere goffo, come mi dicevano una volta. Per me è il miglior attaccante d'Europa".

