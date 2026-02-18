L'ex attaccante argentino, Martín Palermo , ha elogiato Lautaro Martinez . Intervenuto nel podcast Clank!, Palermo ha dichiarato che il capitano nerazzurro attualmente è il miglior attaccante d'Europa.

"Segna gol, è potente e cerca costantemente il gol. Ma allo stesso tempo, si abbassa per giocare la palla, si muove molto, passa la palla all'esterno e si inserisce in area. Fa questi movimenti senza essere goffo, come mi dicevano una volta. Per me è il miglior attaccante d'Europa".