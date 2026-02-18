Intervenuti su Youtube, Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini sono tornati a parlare dell'episodio Bastoni-Kalulu in Inter-Juve

Matteo Pifferi Redattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 15:02)

Intervenuti su Youtube, Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini sono tornati a parlare dell'episodio Bastoni-Kalulu in Inter-Juve. Parte Pellegatti: "Trevisani ha spiegato cosa intendeva dire anche se non si era capito. Un conto è dire che bisogna essere più bravi dribblando, un altro conto fregando. Il gol di mano di Maradona non lo ricordiamo come un gesto bello, anche in Inghilterra sono molto severi su questo"

Sabatini aggiunge: "Sul fregare e sull'essere più furbi, accetto tutto. Non è niente di personale, mi piace discutere di calcio. Quelli che ci hanno rotto i coglioni che il calcio bisogna farlo col bel gioco, con l'estetica, che il calcio è per il piacere della gente, guai a fare il cortomuso o il contropiede, ora sono quelli che dicono che il calcio è fatto per fregare l'avversario? A calcio si può anche fregare ma per me sono contraddizioni. Faccio i nomi, Adani dice che il calcio è quella della mano di Dios: calma"

Interviene Pellegatti: "Per me il calcio è Kakà che salta due avversari contro il Manchester e segna. Il calcio è Zidane che tira al volo col Leverkusen, il calcio è il colpo di testa straordinario di Pio Esposito contro la Juventus, un gol da grandissimo centravanti. La bellezza del calcio è questa, è Savicevic che ne salta due col Parma e la mette in mezzo per Baggio, il Milan ha avuto problemi, ci sono tifosi atalantini che ricordano la rimessa non restituita. A Bergamo se la ricordano ancora, altro che passa tutto nel calcio. Anche il Milan ha avuto degli episodi"

Chiosa poi Sabatini: "Una cosa che nessuno ha detto e che prima o poi verrà fuori: il calcio è l'unico sport con la simulazione, anche per la tecnologia che c'è negli altri sport. La simulazione deve essere un problema da risolvere"