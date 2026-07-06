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Palermo: “Lautaro il migliore attaccante in Europa. Un solo gol? Mi preoccuperei se…”

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Ospite di TyC Sports, l'ex attaccante Martin Palermo ha parlato delle prestazioni di Lautaro Martinez con l'Argentina e delle qualità del capitano
Andrea Della Sala Redattore 

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Ospite di TyC Sports, l'ex attaccante Martin Palermo ha parlato delle prestazioni di Lautaro Martinez con l'Argentina e delle qualità del capitano dell'Inter:

Palermo: “Lautaro il migliore attaccante in Europa. Un solo gol? Mi preoccuperei se…”- immagine 2
Getty

"Per me, Lautaro è il migliore in Europa per quello che sta dimostrando all'Inter. Un solo gol? Sarebbe preoccupante se la squadra non segnasse, se neanche Leo segnasse, se ci fosse una mancanza di gol e di occasioni da gol . Quello che Scaloni deve vedere è che i giocatori trovino il giusto ritmo, ma è fondamentale che gli attaccanti abbiano quella capacità realizzativa".

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