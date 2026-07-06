"Per me, Lautaro è il migliore in Europa per quello che sta dimostrando all'Inter. Un solo gol? Sarebbe preoccupante se la squadra non segnasse, se neanche Leo segnasse, se ci fosse una mancanza di gol e di occasioni da gol . Quello che Scaloni deve vedere è che i giocatori trovino il giusto ritmo, ma è fondamentale che gli attaccanti abbiano quella capacità realizzativa".