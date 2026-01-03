Finale ad alta tensione alla New Balance Arena di Bergamo durante Atalanta-Roma, terminata 1-0. Nella battute finali della gara valida per la 18ª giornata di Serie A sono volate parole grosse tra i componenti delle due panchine . Raffaele Palladino, ammonito nel primo tempo poco prima che l'arbitro Fabbri non convalidasse un gol di Scamacca per fuorigioco, si è sfogato anche nel finale per la scelta del direttore di gara di fischiare un fallo di Krstovic per una spinta su Mancini.

La decisione di Fabbri ha fatto scattare in piedi tutti sulle due panchine. Compresi Palladino e Gasperini, che si sono prima beccati a distanza e poi anche avvicinati. Nel parapiglia generale si è udito nitidamente un "buffone" rivolto all'allenatore dell'Atalanta. Scintille anche in campo ed è stato allontanato dal rettangolo di gioco il match analyst dei bergamaschi, Mattia Casella. Un finale ad altissima tensione, con scintille tra i due allenatori.