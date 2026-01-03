Finale ad alta tensione alla New Balance Arena di Bergamo durante Atalanta-Roma, terminata 1-0. Nella battute finali della gara valida per la 18ª giornata di Serie A sono volate parole grosse tra i componenti delle due panchine. Raffaele Palladino, ammonito nel primo tempo poco prima che l'arbitro Fabbri non convalidasse un gol di Scamacca per fuorigioco, si è sfogato anche nel finale per la scelta del direttore di gara di fischiare un fallo di Krstovic per una spinta su Mancini.
Palladino e Gasperini, nervi tesissimi nel finale di Atalanta-Roma: volano parole grosse
Finale ad alta tensione alla New Balance Arena di Bergamo durante Atalanta-Roma: cos'è successo tra Palladino e Gasperini
La decisione di Fabbri ha fatto scattare in piedi tutti sulle due panchine. Compresi Palladino e Gasperini, che si sono prima beccati a distanza e poi anche avvicinati. Nel parapiglia generale si è udito nitidamente un "buffone" rivolto all'allenatore dell'Atalanta. Scintille anche in campo ed è stato allontanato dal rettangolo di gioco il match analyst dei bergamaschi, Mattia Casella. Un finale ad altissima tensione, con scintille tra i due allenatori.
