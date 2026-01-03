Al Podcast Numer1, Sandro Sabatini è tornato a discutere anche delle parole di Conte sul gap strutturale ed economico che c'è tra il suo Napoli e le tre big del nord, Inter, Juve e Milan:
Sabatini: “Non critico Conte, le sue parole sì. Non va fatta confusione perché…”
"Non discuto l'opinione di Zazzaroni, caro Ivan non ce l'ho con te, anzi confermo che Conte si sta dimostrando un top, l'autore, l'artefice e il protagonista di questo Napoli ogni partita sempre più sorprendente e convincente. Ma discuto, sì, le parole di Conte.
Che c'entra adesso avvelenare un po' con una polemica anche molto sottile nei giorni di festa. Inter, Milan e Juve hanno qualcosa in più del Napoli, sono più potenti, più attrezzate? Non è così.
Non bisogna far confusione anche con la storia recente perché il Napoli ha vinto 2 degli ultimi 3 campionati e non è sicuramente inferiore come potere, strutture, stadio, seconde squadre rispetto a Juve e Milan che hanno ben altri problemi e Inter. A proposito, ci sono anche problemi economici, quelli che il Napoli non ha"
