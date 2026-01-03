"Inter, Milan e Juve hanno qualcosa in più del Napoli, sono più potenti, più attrezzate? Non è così", dice Sabatini

Matteo Pifferi Redattore 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 20:46)

Al Podcast Numer1, Sandro Sabatini è tornato a discutere anche delle parole di Conte sul gap strutturale ed economico che c'è tra il suo Napoli e le tre big del nord, Inter, Juve e Milan:

"Non discuto l'opinione di Zazzaroni, caro Ivan non ce l'ho con te, anzi confermo che Conte si sta dimostrando un top, l'autore, l'artefice e il protagonista di questo Napoli ogni partita sempre più sorprendente e convincente. Ma discuto, sì, le parole di Conte.

Che c'entra adesso avvelenare un po' con una polemica anche molto sottile nei giorni di festa. Inter, Milan e Juve hanno qualcosa in più del Napoli, sono più potenti, più attrezzate? Non è così.

Non bisogna far confusione anche con la storia recente perché il Napoli ha vinto 2 degli ultimi 3 campionati e non è sicuramente inferiore come potere, strutture, stadio, seconde squadre rispetto a Juve e Milan che hanno ben altri problemi e Inter. A proposito, ci sono anche problemi economici, quelli che il Napoli non ha"