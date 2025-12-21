Palladino: “Queste vittorie aiutano. Ce la giochiamo con tutte. Con l’Inter…”

Al termine della gara vinta negli ultimi minuti contro il Genoa, Raffaele Palladino ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. "Non esistono partite facili in Serie A. Voglio fare i complimenti al Genoa che nonostante l'inferiorità numerica ha dato tutto, non è stata una gara facile per noi. Siamo stati un po' lenti nella manovra, nel giro palla, nel secondo tempo ho chiesto di muoverla più veloce. Ci sono cose che potevamo fare meglio, però oggi contava vincere".

"Adesso Inter, Roma e Bologna? L'obiettivo mio e della squadra era quello di fare più punti possibili prima di queste tre gare che sono scontri diretti. Noi dobbiamo pensare partita per partita. Queste vittorie aiutano a dare morale e a vincere, ce la giochiamo con tutti. Abbiamo perso qualche giocatore per la Coppa d'Africa e qualcuno per infortunio, però ho bisogno di tutti adesso e poi ce la giochiamo. Ora recuperiamo e ci giocheremo questa partita con l'Inter davanti ai nostri tifosi".