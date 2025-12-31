Roberto Carlos operato d’urgenza per problemi al cuore. “Ora sto bene”

Una brutta disavventura per Roberto Carlos . Il calciatore è stato ricoverato in ospedale per un problema cardiaco, come racconta il sito di AS. Il giornale spagnolo spiega che l'ex giocatore dell'Inter e del Real Madrid era in vacanza in Brasile e si è sottoposto ad un esame medico alla gamba per un piccolo coaugulo di sangue. La risonanza magnetica ha rilevato problemi al cuore così è stato immediatamente ricoverato per un intervento chirurgico.

L'intervento, che sarebbe dovuto durare 40 minuti, si è protratto a causa di una complicazione. Ma tutto è andato bene e l'ex calciatore è ora sotto osservazione ma fuori pericolo. "Ora sto bene", ha detto al giornale spagnolo che lo ha contattato.