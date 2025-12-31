Una brutta disavventura per Roberto Carlos. Il calciatore è stato ricoverato in ospedale per un problema cardiaco, come racconta il sito di AS. Il giornale spagnolo spiega che l'ex giocatore dell'Inter e del Real Madrid era in vacanza in Brasile e si è sottoposto ad un esame medico alla gamba per un piccolo coaugulo di sangue. La risonanza magnetica ha rilevato problemi al cuore così è stato immediatamente ricoverato per un intervento chirurgico.
Roberto Carlos operato d’urgenza per problemi al cuore. “Ora sto bene”
L'ex calciatore nerazzurro, che ha 52 anni, si trovava in vacanza in Brasile ed è stato costretto a sottoporsi ad un intervento
L'intervento, che sarebbe dovuto durare 40 minuti, si è protratto a causa di una complicazione. Ma tutto è andato bene e l'ex calciatore è ora sotto osservazione ma fuori pericolo. "Ora sto bene", ha detto al giornale spagnolo che lo ha contattato.
(Fonte: AS)
