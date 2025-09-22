Non è stata certamente un'accoglienza favorevole quella riservata all'Inter al teatro Chatelet di Parigi in occasione della proclamazione dei vincitori del Pallone d'Oro 2025.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pallone d’Oro, l’accoglienza per l’Inter a Parigi: fischi per Dumfries e Sommer
ultimora
Pallone d’Oro, l’accoglienza per l’Inter a Parigi: fischi per Dumfries e Sommer
Clima non favorevole per i nerazzurri che hanno raggiunto il teatro Chatelet di Parigi per la proclamazione dei vincitori del Pallone d'Oro 2025
Come riferisce La Gazzetta dello Sport è arrivato qualche fischio da parte dei tifosi parigini per l’arrivo di Dumfries e Sommer e della delegazione dell’Inter.
Il motivo è legato alla sfida in finale dell'ultima Champions League tra i nerazzurri e il PSG, vinta dalla squadra di Luis Enrique.
Assente il capitano nerazzurro Lautaro Martinez, che si è piazzato al 20esimo posto della classifica del Pallone d'Oro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA