Clima non favorevole per i nerazzurri che hanno raggiunto il teatro Chatelet di Parigi per la proclamazione dei vincitori del Pallone d'Oro 2025

Non è stata certamente un'accoglienza favorevole quella riservata all'Inter al teatro Chatelet di Parigi in occasione della proclamazione dei vincitori del Pallone d'Oro 2025.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport è arrivato qualche fischio da parte dei tifosi parigini per l’arrivo di Dumfries e Sommer e della delegazione dell’Inter.