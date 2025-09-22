Tutto pronto per l'assegnazione del prestigioso premio: nella lista, per quanto riguarda l'Inter, presenti anche Lautaro, Dumfries e Sommer

Tutto pronto a Parigi per la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2025, prevista questa sera alle ore 20 al Théâtre du Châtelet. France Football nei mesi scorsi aveva svelato la lista dei 30 candidati. Sono due i calciatori dell'Inter nell'elenco: si tratta di Lautaro Martinez e di Denzel Dumfries.