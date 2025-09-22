Tutto pronto a Parigi per la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2025, prevista questa sera alle ore 20 al Théâtre du Châtelet. France Football nei mesi scorsi aveva svelato la lista dei 30 candidati. Sono due i calciatori dell'Inter nell'elenco: si tratta di Lautaro Martinez e di Denzel Dumfries.
Pallone d’Oro 2025, stasera la consegna del premio: i candidati e i favoriti
Per il capitano nerazzurro si tratta della quarta candidatura al trofeo istituito dalla rivista francese: Lautaro si è piazzato 21° nel 2021, 20° nel 2023 e 7° nel 2024. Prima candidatura assoluta, invece, per Denzel Dumfries.
La lista dei candidati viene stilata dalla redazione di France Football, da quella calcistica de L'Equipe, con la supervisione di sue figure internazionali: per quest'anno Luis Figo, vincitore del Pallone d'Oro 2000, e Fabio Capello. I criteri riguardano le prestazioni individuali e i successi di squadra.
Lautaro e Dumfries sono due dei tre rappresentanti della Serie A inseriti nella lista dei candidati al Pallone d'Oro. A loro si aggiunge Yann Sommer, che risulta tra i candidati del Premio Yashin, assegnato annualmente al portiere che più si è distinto nella stagione sportiva.
I CANDIDATI AL PALLONE D'ORO—
Jude Bellingham (Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (PSG)
Ousmane Dembelé (PSG)
Desiré Doué (PSG)
Denzel Dumfries (Inter)
Viktor Gyokeres (Sporting Lisbona e Arsenal)
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
Erling Haaland (Manchester City)
Achraf Hakimi (PSG)
Harry Kane (Bayern Monaco)
Kvicha Kvaratskhelia (Napoli e PSG)
Robert Lewandowski (Barcellona)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Lautaro Martinez (Inter)
Scott McTominay (Napoli)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Nuno Mendes (PSG)
Joao Neves (PSG)
Michael Olise (Bayern Monaco)
Pedri (Barcellona)
Cole Palmer (Chelsea)
Raphinha (Barcellona)
Declan Rice (Arsenal)
Fabian Ruiz (PSG)
Mohamed Salah (Liverpool)
Virgil Van Dijk (Liverpool)
Vinicius Jr (Real Madrid)
Vitinha (PSG)
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen e Liverpool)
Lamine Yamal (Barcellona)
I CANDIDATI AL PREMIO YASHIN—
Alisson (Liverpool | Brasile)
Yassine Bounou (Al-Hilal | Marocco)
Lucas Chevalier (Lille | Francia)
Thibaut Courtois (Real Madrid | Belgio)
Gigio Donnarumma (PSG | Italia)
Dibu Martinez (Aston Villa | Argentina)
Jan Oblak (Atletico Madrid | Slovenia)
David Raya (Arsenal | Spagna)
Yann Sommer (Inter | Svizzera)
Matz Sels (Nottingham Forest | Belgio)
