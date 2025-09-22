Proseguono gli annunci dei piazzamenti finali del Pallone d'Oro 2025. Per l'Inter, dopo il venticinquesimo posto di Denzel Dumfries, è il turno di Lautaro Martinez.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pallone d’Oro 2025, Lautaro si piazza al ventesimo posto: fa meglio McTominay
ultimora
Pallone d’Oro 2025, Lautaro si piazza al ventesimo posto: fa meglio McTominay
Il capitano dell'Inter è il secondo nerazzurro oltre a Dumfries ad entrare nella lista dei migliori 30 calciatori della scorsa stagione
Il capitano nerazzurro si piazza in ventesima posizione, davanti a Guirassy (21°) ma dietro a Joao Neves (19°) e McTominay (18°).
© RIPRODUZIONE RISERVATA