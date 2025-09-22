FC Inter 1908
Pallone d’Oro 2025, Lautaro si piazza al ventesimo posto: fa meglio McTominay

Inter Lautaro
Il capitano dell'Inter è il secondo nerazzurro oltre a Dumfries ad entrare nella lista dei migliori 30 calciatori della scorsa stagione
Fabio Alampi Redattore 

Proseguono gli annunci dei piazzamenti finali del Pallone d'Oro 2025. Per l'Inter, dopo il venticinquesimo posto di Denzel Dumfries, è il turno di Lautaro Martinez.

Il capitano nerazzurro si piazza in ventesima posizione, davanti a Guirassy (21°) ma dietro a Joao Neves (19°) e McTominay (18°).

