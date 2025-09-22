Il giorno della consegna del Pallone d'Oro 2025 è arrivato. In attesa del nome del vincitore, sono state svelate le prime posizioni, partendo dalla trentesima: c'è spazio anche per Denzel Dumfries.
Pallone d’Oro 2025, svelate le prime posizioni: Dumfries è venticinquesimo
Importante riconoscimento per l'esterno olandese dell'Inter, protagonista di un'ottima stagione fra nerazzurri e Nazionale
L'esterno olandese dell'Inter si piazza al venticinquesimo posto, mettendosi alle spalle gente come Haaland (26°), Rice (27°), van Dijk (28°), Wirtz (29°) e Olise (30°).
