Ousmane Dembelé è il Pallone d’Oro 2025. L’attaccante del PSG e della Francia si è aggiudicato l’ambito premio battendo Yamal in un testa a testa avvincente.
ultimora
Pallone d’Oro 2025, vince Dembelé: battuto Yamal, Hakimi 6°, Donnarumma nono
A consegnare il premio a Dembelé al Théâtre du Chatelet di Parigi è stato Ronaldinho, leggenda del PSG.
Alle spalle del francese proprio Yamal, mentre il compagno di squadra Vitinha chiude il podio. Nella top 10, Hakimi chiude al sesto posto mentre Donnarumma è nono.
Gli interisti Lautaro Martinez e Denzel Dumfries si piazzano rispettivamente al 20° e al 25° posto, mentre Sommer chiude terzo nella Top 10 del Trofeo Yashin, quello dedicati ai portieri.
Di seguito la lista completa:
1.Ousmane Dembele
2.Lamine Yamal
3.Vitinha
4.Mohamed Salah
5.Raphinha
6.Achraf Hakimi
7.Kylian Mbappé
8.Cole Palmer
9.Gianluigi Donnarumma
10.Nuno Mendes
11.Pedri
12.Khvicha Kvaratskhelia
13.Harry Kane
14.Desire Doue
15.Viktor Gyokeres
16.Vinicius Junior
17.Robert Lewandowski
18.Scott McTominay
19.Joao Neves
20.Lautaro Martinez
21.Serhou Guirassy
22.Alexis Mac Allister
23.Jude Bellingham
24.Fabian Ruiz
25.Denzel Dumfries
26.Erling Haaland
27.Declan Rice
28.Virgil van Dijk
29.Florian Wirtz
30.Michael Olise
© RIPRODUZIONE RISERVATA