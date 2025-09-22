FC Inter 1908
Pallone d’Oro 2025, vince Dembelé: battuto Yamal, Hakimi 6°, Donnarumma nono

La lista completa del Pallone d'Oro con la classifica finale: vince il francese del PSG, la posizione dei due nerazzurri
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Ousmane Dembelé è il Pallone d’Oro 2025. L’attaccante del PSG e della Francia si è aggiudicato l’ambito premio battendo Yamal in un testa a testa avvincente.

A consegnare il premio a Dembelé al Théâtre du Chatelet di Parigi è stato Ronaldinho, leggenda del PSG.

Alle spalle del francese proprio Yamal, mentre il compagno di squadra Vitinha chiude il podio. Nella top 10, Hakimi chiude al sesto posto mentre Donnarumma è nono.

Gli interisti Lautaro Martinez e Denzel Dumfries si piazzano rispettivamente al 20° e al 25° posto, mentre Sommer chiude terzo nella Top 10 del Trofeo Yashin, quello dedicati ai portieri.

Di seguito la lista completa:

1.Ousmane Dembele

2.Lamine Yamal

3.Vitinha

4.Mohamed Salah

5.Raphinha

6.Achraf Hakimi

7.Kylian Mbappé

8.Cole Palmer

9.Gianluigi Donnarumma

10.Nuno Mendes

11.Pedri

12.Khvicha Kvaratskhelia

13.Harry Kane

14.Desire Doue

15.Viktor Gyokeres

16.Vinicius Junior

17.Robert Lewandowski

18.Scott McTominay

19.Joao Neves

20.Lautaro Martinez

21.Serhou Guirassy

22.Alexis Mac Allister

23.Jude Bellingham

24.Fabian Ruiz

25.Denzel Dumfries

26.Erling Haaland

27.Declan Rice

28.Virgil van Dijk

29.Florian Wirtz

30.Michael Olise

