Bucchioni: “Pio Esposito predestinato. Turnover? Ecco cosa deve fare ora Chivu”

Matteo Pifferi Redattore 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 22:32)

Enzo Bucchioni è intervenuto sulle colonne di Tuttomercatoweb.com per parlare di Inter dopo la vittoria sul Sassuolo:

"L’Inter è tornata a vincere anche in campionato allontanando l’ipotesi di una crisi dopo le due sconfitte consecutive. Buona Inter, vivace e dinamica con il difetto di sempre: non chiude le partite e non le gestisce, alla fine rischia troppo.

Contro il Sassuolo tante occasioni, ma tanto spreco. Chivu ha coraggio, conferma Pio Esposito e il giovane attaccante lo ripaga. Il debutto da titolare a San Siro non lo condiziona, non segna ma ci prova, gioca per se e per la squadra: ha tutto del predestinato.

L’allenatore ha fatto tanto turnover, sta scoprendo risorse come Pio appunto, ma anche Sucic e altri. Non usare tutta la rosa era un limite di Inzaghi, nel passato abbiamo visto troppi inamovibili spremuti all’eccesso, almeno su questo Chivu ha preso la sua strada.

Ora deve migliorare la fase difensiva e la capacità di capire le varie fasi e i momenti delle gare. Serve di più, non so se troverà l’equilibrio, comunque all’Inter i giocatori e le soluzioni non mancano".