Palma avvisa l’Inter: “Occhio a questo talento del Bodo Glimt: assomiglia proprio a…”

L'osservatore Marco Palma ha voluto porre l'attenzione su un giocatore del Bodo Glimt che domani affronterà l'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

L'osservatore Marco Palma ha voluto porre l'attenzione su un giocatore del Bodo Glimt che domani affronterà l'Inter. A suo dire, si tratta di un centrocampista che assomiglia a Petar Sucic, centrocampista croato dell'Inter.

Palma commenta così Magnus Riisnaes, classe 2004 in forza al Bodo: "Magnus Riisnaes (04-11-2004), centrocampista centrale/esterno d’attacco norvegese del Bodo/Glimt. Centrocampista di grande duttilità e disponibilità in campo. Interpreta bene il ruolo di organizzatore di gioco, di mezzala d'attacco e anche quello di esterno a dimostrazione della sua grande versatilità.

Calciatore moderno, bravo nella gestione della palla, preciso nel passaggio e pericoloso nella conclusione in porta. Cresciuto in patria nel Valerenga, a diciassette anni si è trasferito al Bodo in cambio di 2,5 mln di euro. In maglia gialla ha avuto un ottimo impatto che lo ha reso protagonista sia in campionato sia nelle coppe europee. Molto bene anche con le nazionali norvegesi"

