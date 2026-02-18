Calciatore moderno, bravo nella gestione della palla, preciso nel passaggio e pericoloso nella conclusione in porta. Cresciuto in patria nel Valerenga, a diciassette anni si è trasferito al Bodo in cambio di 2,5 mln di euro. In maglia gialla ha avuto un ottimo impatto che lo ha reso protagonista sia in campionato sia nelle coppe europee. Molto bene anche con le nazionali norvegesi"