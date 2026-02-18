FC Inter 1908
Il giornalista Riccardo Trevisani, durante Fontana di Trevi, ha parlato della vittoria dell'Inter e di Lautaro e Pio Esposito
Il giornalista Riccardo Trevisani, durante Fontana di Trevi, ha parlato della vittoria dell'Inter e di Lautaro e Pio Esposito

 "L'Inter non ha risolto il problema degli scontri diretti, la partita di sabato acuisce il problema. Ha giocato una buona partita, ha preso troppi gol, senza l'espulsione di Kalulu non avrebbe mai vinto e Lautaro Martinez non l'ha mai presa. Le cose succedono ogni big match, sempre. Poi fa due gol al Pisa e diciamo Boninsegna, Meazza, non segna in un big match dal novembre 2023. Se non segna col Milan si va all'anno prossimo. Ha affrontato la Juve 16 volte e ha fatto due gol. Se vogliamo far finta di dire che non c'è un problema Lautaro, va bene. Io non faccio finta con Chiellini, con Chivu, ma nemmeno con Lautaro. Ha un problema coi big match, chi dice il contrario mente, stop.

Esposito già nel riscaldamento era come se fosse in campo. Io vedo un ragazzo diverso dagli altri. Ricorda Luca Toni? Secondo me è meglio. Un attaccante ha bisogno di tempo, ha superato Bonny a novembre, Thuram a gennaio e se continua così... A parte la pesantezza dei gol...Ha fatto un gol bellissimo, se ci aggiungiamo gli assist a Lautaro. Tanta tanta roba

