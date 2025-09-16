L'Inter domani sfiderà l'Ajax nell'esordio della Champions League. Un match da non sottovalutare e che presenta diverse insidie, a maggior ragione dopo due sconfitte di fila per i nerazzurri.
Palma: “Inter, occhio a questo giocatore in particolare dell’Ajax. Assomiglia a…”
L'osservatore Marco Palma, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha voluto cerchiare il nome di un giocatore dell'Ajax al quale l'Inter dovrà prestare molta attenzione durante la partita:
Mika Godts (07-06-2005), esterno d’attacco belga dell'Ajax. Talento cresciuto nel Genk, giovanissimo è passato all’Ajax in cambio di 1 milione €. In Olanda ha continuato la sua crescita, affinando la sua grande tecnica e intelligenza tattica. Esterno offensivo rapido, dotato di ottimo dribbling e forte senso del gol.
Efficace sia nell’uno contro uno che nel servire assist, sicuramente uno dei più in vista della formazione. Oltre che nei club, anche nelle nazionali giovanili belga si è segnalato per le sue ottime prestazioni. Doppietta nell’ultima gara giocata dall’Ajax.
Somiglianza: Dries Mertens
Valore di mercato: 13 milioni €"
