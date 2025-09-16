Palma: “Inter, occhio a questo giocatore in particolare dell’Ajax. Assomiglia a…”

Mika Godts (07-06-2005), esterno d’attacco belga dell'Ajax. Talento cresciuto nel Genk, giovanissimo è passato all’Ajax in cambio di 1 milione €. In Olanda ha continuato la sua crescita, affinando la sua grande tecnica e intelligenza tattica. Esterno offensivo rapido, dotato di ottimo dribbling e forte senso del gol.