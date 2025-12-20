L’Inter possiede campo e gioco per 75 minuti, non sovrasta sul piano delle occasioni – 8 a 6 – ma fa tutto quello che deve, magari mancando solo nel riempire la tre quarti per finalizzare di più. Ma è anche vero che se di nuovo parliamo di un Inter che non concretizza il dominio, allora c’è un ultimo passo di incompiutezza da assolvere per Chivu. Nella fattispecie di questa partita, forse l’errore del rumeno è stata anche nella gestione dei cambi: non si è francamente capito come non sia stato Bonny essere il primo a lasciare il campo, non si è capito perché né Calhanoglu né più Esposito siano entrati, non si è capito come Bonny sia andato sul dischetto.