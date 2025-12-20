Il giornalista Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per Sportitalia, ha parlato dell'eliminazione dell'Inter in Supercoppa col Bologna
Palmeri: “Chivu, questo l’errore più grande. Bonny inqualificabile atto di presunzione”
L’Inter possiede campo e gioco per 75 minuti, non sovrasta sul piano delle occasioni – 8 a 6 – ma fa tutto quello che deve, magari mancando solo nel riempire la tre quarti per finalizzare di più. Ma è anche vero che se di nuovo parliamo di un Inter che non concretizza il dominio, allora c’è un ultimo passo di incompiutezza da assolvere per Chivu. Nella fattispecie di questa partita, forse l’errore del rumeno è stata anche nella gestione dei cambi: non si è francamente capito come non sia stato Bonny essere il primo a lasciare il campo, non si è capito perché né Calhanoglu né più Esposito siano entrati, non si è capito come Bonny sia andato sul dischetto.
Perché quelli di Barella e Bastoni sono rigori calciati male, e pace, è piena la storia del calcio di rigori calciati male da campioni. Quello di Bonny invece è un inqualificabile atto di presunzione. L’Inter è la squadra che gioca meglio di tutti, Chivu sta facendo un lavoro non buono ma eccellente, ma oggettivamente questa incapacità di mandare il l’avversario al tappeto quando barcolla è il compito ancora da svolgere. C’è sicuramente tempo.
