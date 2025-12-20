Sta facendo molto discutere in queste ore il rigore revocato all'Inter inizialmente fischiato da Chiffi per un contatto tra Heggem e Bonny

Marco Astori Redattore 20 dicembre 2025 (modifica il 20 dicembre 2025 | 14:55)

Sta facendo molto discutere in queste ore il rigore revocato all'Inter inizialmente fischiato da Chiffi per un contatto tra Heggem e Bonny. Dinamica molto simile a Di Lorenzo-Mkhitaryan di Napoli-Inter di qualche mese fa, con la differenza che agli azzurri il penalty era stato confermato. Così in merito Maurizio Pistocchi: "Torniamo a bomba, cioè all’interpretazione del regolamento per la concessione o meno di un fallo.

Che differenza c’è tra il rigore concesso in Napoli-Inter per il contatto Mhkitaryan-Di Lorenzo e quello non concesso in Bologna-Inter per il contatto tra Heggem e Bonny? Nota esplicativa: la linea guida in questi casi in passato è sempre stata pallone/attaccante/ difensore.

Comandano le rispettive posizioni rispetto alla palla, se l’attaccante è davanti e meglio posizionato rispetto al pallone veniva fischiato il fallo, perché chi è meglio posizionato decide come muoversi, mentre il difensore deve fare attenzione ed evitare il contatto. Oggi? Possiamo sapere quali sono le linee guida (per modo di dire..)?".