FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Caressa: “L’Inter dà l’idea di incepparsi, ha qualcosa da registrare”

ultimora

Caressa: “L’Inter dà l’idea di incepparsi, ha qualcosa da registrare”

Caressa: “L’Inter dà l’idea di incepparsi, ha qualcosa da registrare” - immagine 1
Il commento del giornalista sulla sconfitta dei nerazzurri in semifinale di Supercoppa e sul momento in generale della squadra di Chivu
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Fabio Caressa a Football Club, in onda su Radio Dee Jay, ha parlato dell'ultima sconfitta dell'Inter, quella nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, ai rigori. E si è interrogato in generale sul momento dei nerazzurri che sono primi in classifica ma non riescono a trovare un vero e proprio equilibrio, specie negli scontri diretti.

Caressa: “L’Inter dà l’idea di incepparsi, ha qualcosa da registrare”- immagine 2
Getty Images

«Quando l'Inter ha la partita decisiva inciampa, succede in CL, in campionato, nel derby, in Supercoppa. Non è questione di sfortuna se non segni e non segni i rigori, credo poco alla sfortuna. Diciamo sempre che l'Inter è forte ma non riesco a capire perché a volte mi dà l'idea di incepparsi, non riesco a darmi una risposta. Ci sono partite che sei lì e le domini a pezzi, sei testa a testa, ma poi non riesci a stradominare, evidentemente qualcosa devi registrare», ha sottolineato il giornalista.

(Fonte: Radio DeeJay)

Leggi anche
Adani: “Ecco perché il Bologna è andato in finale”. E poi esalta Italiano
Marchetti: “Mercato? Inter non farà niente”. Zazzaroni: “Ausilio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA