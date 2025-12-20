Caressa: “L’Inter dà l’idea di incepparsi, ha qualcosa da registrare”

Fabio Caressa a Football Club, in onda su Radio Dee Jay , ha parlato dell'ultima sconfitta dell'Inter , quella nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, ai rigori. E si è interrogato in generale sul momento dei nerazzurri che sono primi in classifica ma non riescono a trovare un vero e proprio equilibrio, specie negli scontri diretti.

«Quando l'Inter ha la partita decisiva inciampa, succede in CL, in campionato, nel derby, in Supercoppa. Non è questione di sfortuna se non segni e non segni i rigori, credo poco alla sfortuna. Diciamo sempre che l'Inter è forte ma non riesco a capire perché a volte mi dà l'idea di incepparsi, non riesco a darmi una risposta. Ci sono partite che sei lì e le domini a pezzi, sei testa a testa, ma poi non riesci a stradominare, evidentemente qualcosa devi registrare», ha sottolineato il giornalista.