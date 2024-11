"Meno male che l’arbitro Massa non ha avuto un bidone dell’immondizia al posto del cuore e non se l’è sentita di mandare fuori Lukaku per il fallo con piede a martello a metà Primo Tempo, e il Var non ci ha pensato a richiamarlo, sennò chissà Conte quanti retropensieri poteva farsi venire in mente, che a forza di essere retro si finiva fino agli anni di Calciopoli. Invece stavolta ci sono stati gli antepensieri, Conte si è portato avanti lamentandosi a gratis del Var due settimane fa, e stavolta è passato all’incasso".