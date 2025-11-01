Tancredi Palmeri, giornalista, nel suo editoriale per Sportitalia in cui commenta gli ultimi errori degli arbitri, è tornato così anche su Inter-Fiorentina: "A questo uso politico della direzione degli arbitri, che pur se fatto con le migliori intenzioni in verità si presta immediatamente al sospetto e sicuramente fa l’opposto di aiutare la fiducia, si aggiungono poi le lacune, in alcuni casi solite e clamorose.
Come appunto in Inter-Fiorentina, con quella cravatta su Pio Esposito che sembravano aver visto tutti ma proprio tutti tra spalti e divano, tranne gli arbitri Sozza, e passi, e i Var Ghersini e Chiffi, e qui non passi proprio, perché non c’è nemmeno una spiegazione plausibile al non intervento del Var.
Ma appunto gli errori tecnici dell’arbitro ci saranno sempre (oddio, del Var meno…), il problema è che si sommano a questa gestione generale che ha fatto clamorosi passi indietro rispetto al recente passato.
