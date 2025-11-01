Tancredi Palmeri, giornalista, è tornato su quanto accaduto in Napoli-Inter settimana scorsa e sull'operato dell'arbitro Mariani

Marco Astori Redattore 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 09:17)

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri, giornalista, è tornato su quanto accaduto in Napoli-Inter settimana scorsa e sull'operato dell'arbitro Mariani: "Quanto ho visto al San Paolo per Napoli-Inter e a San Siro per Inter-Fiorentina è la risultante finale di un percorso dove il mestiere di arbitrare anziché essere applicato mi è sembrato essere usato. Ripeto, non sono gli errori in sé. E’ il modo. In Napoli-Inter è stato dato un rigore che non c’era, e non sembrava proprio esserci. Pace. Può capitare.

Ma la modalità è un inedito nella storia del calcio: assegnato dal guardalinee per un’azione a cui era vicino l’arbitro e da cui era lontano l’assistente di gara, senza richiamo in campo del Var, e addirittura dopo che l’azione era già andata dall’altro lato del campo, al punto che nessuno allo stadio ha capito cosa stesse succedendo. Surreale. Ma il problema è a monte. Se l’arbitro Mariani, uno dei migliori 5 in Italia, ha disfatto così il suo metodo di lavoro, poiché non è un fesso beh può averlo fatto solo per mancanza di serenità.

E perché non lo era? Perché era lui l’arbitro vittima del discorso dei retropensieri di Conte in coda a Inter-Napoli dell’anno scorso. Ora, aborro con forza le critiche preventive alle designazioni. Ma un capo come Rocchi, conoscendo il precedente così fresco, dovrebbe aver avuto la lungimiranza nemmeno così eccezionale di fargli saltare un giro a Mariani su Napoli-Inter, per preservarlo e per garantire più serenità in un arbitraggio che comunque non sarebbe mai stato sereno".