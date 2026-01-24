L'Inter reagisce alla grande e seppellisce il Pisa con sei gol. Eppure, i nerazzurri erano partiti con doppio handicap

Marco Macca Redattore 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 18:16)

L'Inter reagisce alla grande e seppellisce il Pisa con sei gol. Eppure, i nerazzurri erano partiti con doppio handicap, a causa di alcuni errori difensivi che avevano portano sul duplice vantaggio la squadra di Gilardino. Errori per i quali il più criticato è stato Yann Sommer. Questa l'opinione di Tancredi Palmeri:

"A proposito. I due disastri difensivi. Prima di praticare il biathlon con il tiro al Sommer, guardiamo bene cosa è successo. Paradossalmente lo svizzero è più responsabile sul secondo gol: copre male sul suo palo, facendosi piegare le mani. Anche se è un gol che l’Inter prende perché Zielinski copre male la sua zona di campo sul calcio d’angolo, e si ripropone così come contro l’Arsenal il quesito se davvero sia il caso di continuare a difendere a zona sui calci piazzati, facendosi sistematicamente attaccare dai giocatori che arrivano con la rincorsa".

"Sul primo goal invece è assurdo il retropassaggio a palombella sulla trequarti di Mkhitaryan, che costringe Sommer all’uscita, e che – come gli chiede allenatore e così come ha specificato lo stesso Chivu nel post partita – prova a giocare il pallone. Nessun compagno si libera per il passaggio, lui certo non è perfetto, ma alla fine rimane esposto in un’azione dove invece il disastro difensivo è collettivo".

(Fonte: Sportitalia)