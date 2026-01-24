"E infine, il conte Dimarco: in questo momento l’esterno sinistro più in forma al mondo, in generale tra i cinque migliori interpreti del ruolo nell’anno di grazia 2026. Nel post partita ha rilasciato dichiarazioni amare e profonde su come la scorsa estate abbia dovuto fare un lavoro psicologico su sé stesso, isolandosi dal mondo per un mese. Il sottoscritto, che lo aveva visto fuori dalle telecamere in America durante i Mondiali per Club, aveva assistito ad alcuni segnali di un processo psicologico che sarebbe potuto essere anche autodistruttivo".

"E invece Federico Dimarco è tornato ad occupare quel posto di predominanza strategica che gli spetta, solo grazie all’olio di gomito del proprio lavoro cerebrale, meritandosi tutto quello che otterrà. Dà l’assist, mette in condizione di fare assist, centra la porta e propizia rigori o segna grandi gol. Forse è pericoloso dipendere troppo da un giocatore, è vero. Ma come Dimarco e gli altri siano usciti dal pozzo è lo specchio più fedele della posizione di classifica dell’Inter, e del lavoro all’ombra di Cristian Chivu".