Inter forte su Palestra, Pisacane svela: “È come alla PlayStation quando…”

Inter forte su Marco Palestra come possibile rinforzo per la fascia destra. È in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri dopo la grandissima stagione disputata al Cagliari.

Così Fabio Pisacane ha recentemente parlato di lui: “Palestra sembra il calciatore che ti costruisci alla PlayStation, con '99' in accelerazione. Ha una falcata disarmante, sembra un leopardo.

Non si aspettava di giocare titolare, ma a Napoli davanti a 70.000 persone ha mostrato una personalità fuori dal normale. Deve solo mettere dentro ancora un po' di comprensione del gioco”, ha detto a Sky Calcio Unplugged. Dopo il prestito al Cagliari, tornerà all’Atalanta ma il suo futuro è tutto da scrivere.