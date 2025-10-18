"E’ un Roma-Inter dove può girare la stagione di entrambe. Che sì, che è la settima giornata e figuriamoci, e tre punti qua o là sono lo stesso. Però se la sconfitta sarebbe comunque ovviamente rimediabile, la vittoria per l’una o per l’altra direbbe parecchio in termine di personalità e prospettiva (...)".

"Mentre l’Inter l’anno scorso ha sparato a salve in ognuno dei big match con Napoli, Juventus e Milan, e addirittura risale al 2024 l’ultimo vinto, e insomma contro una Roma prima in classifica questo sì che lo è un big match. Ha fatto 5 vittorie consecutive in partite ufficiali come non le accadeva da marzo, e non arriva oltre addirittura dal marzo dell’anno prima quando si fermò in casa dell’Atletico. Questo per dire quanto anche dal punto di vista statistico sia difficile vincere a Roma. Ma i numeri non contano: adesso l’Inter deve capire se è solo affidabile o anche competitiva. E solo vincendo tornerebbe a riposizionarsi prepotentemente per la lotta di vertice".