Intervistato da Tuttomercatoweb.com. Giuseppe Pancaro ha parlato del momento di Inter e Milan. I rossoneri sono reduci dalla vittoria nel derby. "Per me l'organico del Milan è da secondo posto. Detto questo, allenatore nuovo significa nuovo progetto tecnico, bisognerà vedere il tempo che servirà a Fonseca per trasferire le sue idee. Ma a livello di organico penso che il Milan sia inferiore solo all'Inter".