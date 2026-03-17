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Sponsor maglia Serie A, Inter prima in classifica col Milan: ecco le cifre. E la Juve…

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I dettagli e la classifica dei main sponsor sulla fronte della maglia delle squadre in Serie A: le milanesi in testa
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Molto più di un dettaglio. Con la Roma, che ha riempito la casella mancante, sono 19 su 20 le squadre di Serie A con il main sponsor sulla maglia. La Lazio è infatti l’unica con lo spazio vuoto, come evidenzia La Gazzetta dello Sport.

Secondo l’analisi della Rosea, al primo posto ci sono Inter e Milan, che percepiscono 30 milioni rispettivamente da Betsson.sport e da Emirates.

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In seconda fila ci sono la Juventus con i 19 milioni quest’anno e 23 dal prossimo fino al 2028 di Jeep, e il Napoli con MSC Crociere, che in questa stagione sborsa 9 milioni di euro.

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A seguire gli sponsor ‘in famiglia’, ovvero quelli delle società appartenenti alla stessa proprietà:

“ La famiglia Commisso, attraverso Mediacom, continua a garantire annualmente 25 milioni alla Fiorentina. Confermati anche i 18 milioni di Mapei a favore del Sassuolo. Nel caso della Cremonese, come marchio principale si alternano iltainox e Arinox, entrambe del gruppo Arvedi, così come Acciaieria Arvedi (co-sponsor) e Arvedi Tubi Acciaio (manica)”.

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