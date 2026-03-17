I dettagli e la classifica dei main sponsor sulla fronte della maglia delle squadre in Serie A: le milanesi in testa

Alessandro De Felice Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 21:02)

Molto più di un dettaglio. Con la Roma, che ha riempito la casella mancante, sono 19 su 20 le squadre di Serie A con il main sponsor sulla maglia. La Lazio è infatti l’unica con lo spazio vuoto, come evidenzia La Gazzetta dello Sport.

Secondo l’analisi della Rosea, al primo posto ci sono Inter e Milan, che percepiscono 30 milioni rispettivamente da Betsson.sport e da Emirates.

In seconda fila ci sono la Juventus con i 19 milioni quest’anno e 23 dal prossimo fino al 2028 di Jeep, e il Napoli con MSC Crociere, che in questa stagione sborsa 9 milioni di euro.

A seguire gli sponsor ‘in famiglia’, ovvero quelli delle società appartenenti alla stessa proprietà:

“ La famiglia Commisso, attraverso Mediacom, continua a garantire annualmente 25 milioni alla Fiorentina. Confermati anche i 18 milioni di Mapei a favore del Sassuolo. Nel caso della Cremonese, come marchio principale si alternano iltainox e Arinox, entrambe del gruppo Arvedi, così come Acciaieria Arvedi (co-sponsor) e Arvedi Tubi Acciaio (manica)”.