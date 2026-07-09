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fcinter1908 ultimora Santini: “Khalaili e Gila grandi colpi di Inter e Milan? Rispetto a Oaktree i genovesi sono…”
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Santini: “Khalaili e Gila grandi colpi di Inter e Milan? Rispetto a Oaktree i genovesi sono…”
Fabio Santini, intervenuto a Sportitalia, ha criticato Oaktree: "Ecco perché l'Inter ha preso Khalaili e non Palestra"
Oggi l'Inter ha trovato l'accordo con l'Union Saint Gilloise per Anan Khalaili. Il laterale classe 2004 sarà l'erede di Dumfries, approdato ufficialmente al Real Madrid.
Intervenuto a Sportitalia, Fabio Santini, giornalista, ha commentato così il colpo di mercato dell'Inter ma anche quello del Milan che oggi ha definito l'operazione Gila con la Lazio:
"Ma quali grandi colpi?! Ma quale grande giornata per Inter e Milan con Khalaili e Gila?! Sarebbe stata una grande giornata se l'Inter avesse preso Palestra, questa è la cosa fondamentale. Invece non c'è riuscita perché ha una proprietà che, ragazzi, ha il braccino corto che i genovesi sembrano i maharaja"
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