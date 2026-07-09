Fabio Santini, intervenuto a Sportitalia, ha criticato Oaktree: "Ecco perché l'Inter ha preso Khalaili e non Palestra"

"Ma quali grandi colpi?! Ma quale grande giornata per Inter e Milan con Khalaili e Gila?! Sarebbe stata una grande giornata se l'Inter avesse preso Palestra, questa è la cosa fondamentale. Invece non c'è riuscita perché ha una proprietà che, ragazzi, ha il braccino corto che i genovesi sembrano i maharaja"