Panchina Italia, è corsa a tre: la condizione inalienabile dettata da Malagò

Per il ruolo di c.t. della Nazionale azzurra si profila una corsa a tre tra Mancini, Conte e Allegri

Gianni Pampinella Redattore 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 01:02)

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Per il ruolo di c.t. della Nazionale azzurra si profila una corsa a tre tra Mancini, Conte e Allegri. Come sottolinea Repubblica, ognuno di loro è tentato dall'avventura di riportare in alto l'Italia. "Per spuntarla c'è una condizione inalienabile dettata da Malagò, probabile futuro presidente della Figc: «Il nuovo ct dovrà sposare un progetto. Non ci si può approcciare con le valutazioni che fa un allenatore di club». Insomma, l'impegno sarebbe almeno fino ai Mondiali del 2030, magari anche agli Europei in Italia del 2032. Al netto di nuovi disastri".

"Rispetto ai colleghi, Mancini ha un vantaggio: avanzerebbe pretese economiche minori, si accontenterebbe di uno stipendio da 2 milioni all'anno. È vero che è sotto contratto con l'Al-Sadd fino al 2028, ma ha deciso di svincolarsi: presto la risoluzione verrà formalizzata. Attorno a Conte la nebulosa è più ampia. La sua storia con il Napoli è al capolinea. E intanto spinge per riprendersi lo scranno da ct. Sullo sfondo la Juventus, il suo antico amore. Spalletti e Comolli non sembrano essere più compatibili. Dovesse liberarsi quella casella, è facile che la Juventus torni a pensare a Conte. Che andrà sostituito a Napoli. E qui entra in scena Allegri".

"Il presidente De Laurentiis ha pensato più volte a lui nel corso degli anni, e lo sta facendo anche adesso. Max è sempre stato un suo pallino. Da qualche settimana ha iniziato i suoi sondaggi, tra questi quello con Sarri a cui è stato prospettato un biennale da 2,7 milioni a stagione. Ma l'ex comandante azzurro tentenna, stuzzicato dall'Atalanta che gli ha offerto 3 milioni all'anno e gli ha promesso un mercato sfavillante. Intanto Allegri è concentrato sull'ultima curva del percorso che potrebbe riportare il Milan in Champions. L'idea di fare il ct gli piace, lì potrebbe portare le sue idee per ristrutturare il calcio italiano, partendo dai settori giovanili".

(Repubblica)