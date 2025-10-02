Brasile, Ancelotti: “Ecco perché ho convocato Carlos Augusto. All’Inter…”

Carlos Augusto è stato convocato da Carlo Ancelotti per le amichevoli del Brasile in programma il 10 e il 14 ottobre contro Corea del Sud e Giappone. Intervenuto in conferenza stampa, il c.t. ha spiegato così le sue scelte: "Ovviamente non è una lista definitiva, ma credo che molti di loro saranno al Mondiale. È una lista che tiene conto anche degli infortuni degli ultimi giorni, ma è un'opportunità per loro di mettere in mostra le loro qualità", ha spiegato il tecnico l'italiano.