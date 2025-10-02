Carlos Augusto è stato convocato da Carlo Ancelotti per le amichevoli del Brasile in programma il 10 e il 14 ottobre contro Corea del Sud e Giappone. Intervenuto in conferenza stampa, il c.t. ha spiegato così le sue scelte: "Ovviamente non è una lista definitiva, ma credo che molti di loro saranno al Mondiale. È una lista che tiene conto anche degli infortuni degli ultimi giorni, ma è un'opportunità per loro di mettere in mostra le loro qualità", ha spiegato il tecnico l'italiano.
Brasile, Ancelotti: “Ecco perché ho convocato Carlos Augusto. All’Inter…”
Intervenuto in conferenza stampa, il c.t. del Brasile ha motivato la scelta di convocare il giocatore dell'Inter
Ancelotti ha poi parlato della scelta di convocare il giocatore dell'Inter: "Carlos Augusto gioca come difensore centrale nell'Inter. Volevo aggiungere un difensore in più, considerando i potenziali problemi in queste partite".
