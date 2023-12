Pandev: “Inter più forte dell’anno scorso. Col Napoli mi aspetto questa gara. Inzaghi…”

Sull'arrivo di Mazzarri sulla panchina partenopea, l'ex punta ha osservato di aver "visto la squadra più carica". "Quando cambi allenatore ritrovi altre motivazioni, nelle ultime due partite a Bergamo e Madrid ho visto un atteggiamento diverso in campo, perciò sarà una partita difficile per l'Inter", ha aggiunto.

Pandev ricorda così il tecnico richiamato dal Napoli: "Ho avuto la fortuna di averlo come allenatore per due stagioni, è un grandissimo motivatore, l'abbiamo visto alla guida in queste sue prime due partite. Sa cosa deve fare, sta lavorando con il 433 anche se lui ha sempre preferito la difesa a 3, ma ora è condizionato dalla mancanza di entrambi i terzini sinistri", riferendosi a Olivera e Mario Rui.

Anche Inzaghi sta valutando chi sarà titolare tra Mkhitaryan e Frattesi: "Conosco Simone, cambierà poco della formazione, credo che a centrocampo sceglierà Mkhitaryan -Chalanoglu-Barella". Le rispettive aree offensive saranno coperte da giocatori come Osimhen - Kvaratskhelia e Thuram - Lautaro.

"Sono tutti e quattro grandissimi campioni, tra questi sceglierei Martinez perché sta dimostrando di essere un vero fuoriclasse, si è meritato la fascia di capitano, e gioca per la squadra. Conoscevo Thuram, molto forte, anche in Germania, ma con Lautaro sono davvero la coppia più forte del campionato, c'e' un feeling perfetto, si intercambiano i ruoli tra prima e seconda punta, si muovono come se avessero giocato tanti anni insieme".

In ottica europea l'ex attaccante esterno che con la maglia nerazzurra fu protagonista dello storico Triplete nel 2010, non ne esclude la possibilità anche questa stagione. "L'Inter è ancora più forte rispetto all'anno scorso, grazie ai nuovi arrivi molto forti, e all'imbarazzo della scelta anche tra chi sta in panchina". E il Napoli? "Il suo obbiettivo sarà puntare alla Champions anche nella prossima stagione".

(AGI)

