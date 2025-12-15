Intervenuto al tavolo di Pressing, Sandro Sabatini , giornalista, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu prima in classifica: "Posso dire? Non è che dicevo che Chivu sarebbe stato meglio di Inzaghi per indovinare.

Ma perché ho chiesto a Panucci com'era Chivu, ho chiesto a Parma come si comportava: e ho detto che per me questo ragazzo aveva le caratteristiche per fare molto bene. Si sta rivedendo il Lautaro dello scudetto, prima era sporadico".