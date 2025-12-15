FC Inter 1908
Intervenuto al tavolo di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu prima in classifica
Marco Astori
Marco Astori 

Intervenuto al tavolo di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu prima in classifica: "Posso dire? Non è che dicevo che Chivu sarebbe stato meglio di Inzaghi per indovinare.

Ma perché ho chiesto a Panucci com'era Chivu, ho chiesto a Parma come si comportava: e ho detto che per me questo ragazzo aveva le caratteristiche per fare molto bene. Si sta rivedendo il Lautaro dello scudetto, prima era sporadico".

