Intervenuto negli studi di Pressing, Christian Panucci, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter in vista del derby di domenica sera: "Se il Milan vince il derby riapre il campionato? Secondo me no: non ha la forza quest'anno per poter stare dietro all'Inter.
Se Chivu ha ragione quando dice che c'è una narrativa lontana dalla realtà? No, non credo: probabilmente all'Inter si criticano i due scudetti persi perché abbiamo sempre detto che in Europa ha sempre fatto grandi stagioni con due finali. Da cinque anni è la squadra più forte: due scudetti li ha persi e l'ho sempre detto".
