Negli studi di Sport Mediaset spazio alle riflessioni sul percorso di Napoli e Milan nel pre partita della prima semifinale di Supercoppa. Cristian Panucci, presente, ha detto la sua in particolare sui campioni d’Italia in carica.
Le parole dell’ex difensore a proposito della stagione della squadra azzurra in campionato ora seconda dietro l’Inter
“Il Napoli ha perso troppe partite, aveva fatto il mercato migliore di tutte. Se Conte si lamenta, allora mi viene in mente Sarri: lui cosa deve fare?”, il pensiero dell’ex difensore.
