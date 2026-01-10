FC Inter 1908
Garbo: “Inter favorita, se batte il Napoli il campionato è finito. Chivu e Conte…”

"Chivu è stato accolto come grande scetticismo e che ora invece si sta confermando una scelta felicissima", dice Garbo
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo, giornalista, ha parlato così di Chivu:

"Il primo pensiero dopo l'infrasettimanale lo dedico a Chivu, che è stato accolto come grande scetticismo e che ora invece si sta confermando una scelta felicissima. Sta diventando un grande allenatore".

Sul Milan

"Non ho mai pensato che il Milan potesse essere da scudetto, quindi non sono troppo sorpreso del pareggio. L'obiettivo dev'essere rientrare in Champions e quindi ad ora è in linea con quanto prefissato. Peraltro ieri gli è andata di lusso, dato che poteva anche perdere"

Su Inter-Napoli

"Se vince l'Inter il campionato è quasi finito per quanto riguarda la lotta scudetto, perché il Napoli scenderebbe a meno sette. Di sicuro è una gara più delicata per gli azzurri e penso che Conte cercherà di non offrire ripartenze ai nerazzurri. Mi aspetto una partita molto chiusa, cercando di ripartire in contropiede con Neres e Hojlund. Di certo ci arriva meglio l'Inter ed è favorita, ma Conte saprà trovare delle soluzioni"

