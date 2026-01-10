Garbo: “Inter favorita, se batte il Napoli il campionato è finito. Chivu e Conte…”

"Chivu è stato accolto come grande scetticismo e che ora invece si sta confermando una scelta felicissima", dice Garbo

Matteo Pifferi Redattore 10 gennaio - 02:00

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo, giornalista, ha parlato così di Chivu:

"Il primo pensiero dopo l'infrasettimanale lo dedico a Chivu, che è stato accolto come grande scetticismo e che ora invece si sta confermando una scelta felicissima. Sta diventando un grande allenatore".

Sul Milan — "Non ho mai pensato che il Milan potesse essere da scudetto, quindi non sono troppo sorpreso del pareggio. L'obiettivo dev'essere rientrare in Champions e quindi ad ora è in linea con quanto prefissato. Peraltro ieri gli è andata di lusso, dato che poteva anche perdere"

Su Inter-Napoli — "Se vince l'Inter il campionato è quasi finito per quanto riguarda la lotta scudetto, perché il Napoli scenderebbe a meno sette. Di sicuro è una gara più delicata per gli azzurri e penso che Conte cercherà di non offrire ripartenze ai nerazzurri. Mi aspetto una partita molto chiusa, cercando di ripartire in contropiede con Neres e Hojlund. Di certo ci arriva meglio l'Inter ed è favorita, ma Conte saprà trovare delle soluzioni"