"Se l'Inter vincesse scaverebbe un solco. Conte non è mai stato a più di 6 punti di distacco dalla prima in classifica e andrebbe a 7. Sarebbe un fatto nuovo che l'Inter vincesse uno scontro diretto, Lautaro non segna al Napoli dal 2021. Partita decisiva per l'Inter perché se vince il Napoli non la prende più. Finirebbe il blocco psicologico dell'Inter, darebbe una grande stabilità e un grande stimolo alla squadra di Chivu. Il Napoli le grande partite le ha sempre approcciate al meglio. Fatico a non vedere favorita l'Inter per fattore campo, per la striscia positiva, per le condizioni di Neres. L'organico del Napoli è corto, Lang ha steccato, Lucca è fuori dai piani. Inter da 6,5 col Parma, ha fatto turnover, ha fatto 26 tiri a 4, 8 a 0 in porta.