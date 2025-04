Il club nerazzurro ha proiettato le immagini del Santo Padre per omaggiarlo nei giorni del lutto per la sua morte

Nella sera in cui si gioca la semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Inter e Milan l'Italia è in lutto per la morte di Papa Francesco . La società nerazzurra ha rispettato il minuto di silenzio richiesto dal Coni alle federazioni e ha omaggiato il Pontefice.

Sono state proiettate sui maxischermo di San Siro le immagini del Santo Padre sottolineate dalle note di Ennio Morricone. Un momento di commozione per tanti tifosi e per i protagonisti in campo. Le telecamere si sono soffermate su Lautaro Martinez, argentino come lui, e molto commosso eJavier Zanetti che il Papa ha avuto modo di conoscerlo. Tanta la gente sugli spalti di Meazza che si è commossa nel momento dell'omaggio nerazzurro al Santo Padre.