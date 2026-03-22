"Non ho ancora incontrato Marotta, lo incontrerò, è tutto a posto. Abbiamo condiviso uno splendido percorso di 14 anni. Mi ha insegnato moltissimo, siamo due professionisti, le nostre strade si sono divise ma anche i paragoni si sono sprecati. Ricompriamo ruoli diversi, personalità diverse, per questo eravamo complementari. Paura nello spogliatoio? Intanto siamo consapevoli che dovremo rimanere con la testa nel carro armato fino al 24 maggio, ne siamo consapevoli. Negli ultimi 2-3 mesi non parlerei di discontinuità, c'è stato qualche passaggio a vuoto. Abbiamo fatto un buon percorso, rimarremo lì a lottare fino alla fine. Nessuna paura ma consapevolezza".