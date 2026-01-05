E' Colombo l'arbitro designato per Parma-Inter, gara della 19/a giornata in programma mercoledì alle 20.45. Marchetti dirigerà il Napoli in casa contro il Verona.
Parma-Inter, arbitra Colombo: La Penna al Var, la designazione completa
Milan-Genoa, posticipo di giovedì alle 20.45, è stata affidata a Mariani. Per gli anticipi di domani Zufferli dirige Sassuolo-Juventus, mentre Sacchi arbitra Lecce-Roma.
PARMA – INTER Mercoledì 07/01 h. 20.45
COLOMBO
VECCHI – PALERMO
IV: PERENZONI
VAR: LA PENNA
AVAR: CAMPLONE
