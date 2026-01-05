FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Parma-Inter, arbitra Colombo: La Penna al Var, la designazione completa

ultimora

Parma-Inter, arbitra Colombo: La Penna al Var, la designazione completa

Parma-Inter, arbitra Colombo: La Penna al Var, la designazione completa - immagine 1
E' Colombo l'arbitro designato per Parma-Inter, gara della 19/a giornata in programma mercoledì alle 20.45
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Parma-Inter, arbitra Colombo: La Penna al Var, la designazione completa- immagine 2
Getty Images

E' Colombo l'arbitro designato per Parma-Inter, gara della 19/a giornata in programma mercoledì alle 20.45. Marchetti dirigerà il Napoli in casa contro il Verona.

Parma-Inter, arbitra Colombo: La Penna al Var, la designazione completa - immagine 1
Getty Images

Milan-Genoa, posticipo di giovedì alle 20.45, è stata affidata a Mariani. Per gli anticipi di domani Zufferli dirige Sassuolo-Juventus, mentre Sacchi arbitra Lecce-Roma.

PARMA – INTER    Mercoledì 07/01 h. 20.45

COLOMBO

VECCHI – PALERMO

IV:     PERENZONI

VAR:     LA PENNA

AVAR:     CAMPLONE

Leggi anche
Di Canio: “Lautaro nell’ultima da 4, oggi sensazionale. Cancelo? Non è una cosa...
Bergomi: “Credo Inter migliore della stagione, ma ha un solo difetto ed è…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA