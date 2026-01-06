L'Inter è attesa dalla trasferta di Parma con un obiettivo chiaro: arrivare con altri tre punti allo scontro diretto di domenica col Napoli

Dopo aver battuto il Bologna, l'Inter è attesa dalla trasferta di Parma. L'obiettivo è arrivare allo scontro diretto di domenica col Napoli con altri tre punti sul groppone. "La trasferta a Parma è comoda geograficamente e se i nerazzurri riproporranno il calcio visto contro Atalanta e Bologna lo diventerà anche sul piano tecnico. Per Chivu sarebbe importante arrivare da primo in classifica al successivo faccia a faccia con il Napoli".

"A proposito: si può dire che è assurdo giocare Inter-Napoli alla prima giornata del girone di ritorno? Colpa del calendario asimmetrico e del computer (o di chi l'ha programmato), ma che la prima e la seconda dell'ultimo campionato debbano sfidarsi oltre 4 mesi prima che finisca la stagione, toglie qualcosa allo spettacolo", sottolinea il Giornale.

"A Parma, Chivu farà qualche rotazione proprio pensando al Napoli, inevitabile. Sicuro l'impiego di Esposito dal primo minuto, resta da vedere al fianco di chi giocherà. A Lautaro, infortunatosi alla mano, un turno di riposo potrebbe anche servire per caricarsi a pallettoni in vista del faccia a faccia col nemico Conte e ritrovare quel gol contro una grande squadra che in campionato gli manca ormai da più di 2 anni: 26 novembre '23, contro la Juventus, mentre col Napoli occorre arrivare addirittura al 2021. Perché i gol si contano, e quelli del Toro (capocannoniere stagionale) con l'Inter sono ormai 167, appena 4 in meno del mito Boninsegna, ma a volte è importante anche pesarli. E quelli negli scontri diretti pesano di più".

