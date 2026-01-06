FC Inter 1908
Parma-Inter, Chivu farà qualche rotazione. Napoli? Si può dire che è assurdo giocare…

Parma-Inter, Chivu farà qualche rotazione. Napoli? Si può dire che è assurdo giocare… - immagine 1
L'Inter è attesa dalla trasferta di Parma con un obiettivo chiaro: arrivare con altri tre punti allo scontro diretto di domenica col Napoli
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Dopo aver battuto il Bologna, l'Inter è attesa dalla trasferta di Parma. L'obiettivo è arrivare allo scontro diretto di domenica col Napoli con altri tre punti sul groppone. "La trasferta a Parma è comoda geograficamente e se i nerazzurri riproporranno il calcio visto contro Atalanta e Bologna lo diventerà anche sul piano tecnico. Per Chivu sarebbe importante arrivare da primo in classifica al successivo faccia a faccia con il Napoli".

Parma-Inter, Chivu farà qualche rotazione. Napoli? Si può dire che è assurdo giocare…- immagine 2
Getty Images

"A proposito: si può dire che è assurdo giocare Inter-Napoli alla prima giornata del girone di ritorno? Colpa del calendario asimmetrico e del computer (o di chi l'ha programmato), ma che la prima e la seconda dell'ultimo campionato debbano sfidarsi oltre 4 mesi prima che finisca la stagione, toglie qualcosa allo spettacolo", sottolinea il Giornale.

Parma-Inter, Chivu farà qualche rotazione. Napoli? Si può dire che è assurdo giocare…- immagine 3
Getty Images

"A Parma, Chivu farà qualche rotazione proprio pensando al Napoli, inevitabile. Sicuro l'impiego di Esposito dal primo minuto, resta da vedere al fianco di chi giocherà. A Lautaro, infortunatosi alla mano, un turno di riposo potrebbe anche servire per caricarsi a pallettoni in vista del faccia a faccia col nemico Conte e ritrovare quel gol contro una grande squadra che in campionato gli manca ormai da più di 2 anni: 26 novembre '23, contro la Juventus, mentre col Napoli occorre arrivare addirittura al 2021. Perché i gol si contano, e quelli del Toro (capocannoniere stagionale) con l'Inter sono ormai 167, appena 4 in meno del mito Boninsegna, ma a volte è importante anche pesarli. E quelli negli scontri diretti pesano di più".

(Il Giornale)

