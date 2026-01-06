Il mercato di gennaio dell'Inter è incentrato principalmente sulla ricerca di un esterno destro: svanito il sogno Cancelo, con il portoghese che appare destinato a tornare al Barcellona, la dirigenza nerazzurra sta provando a capire se esiste una soluzione che possa garantire un'alternativa immediata a Chivu, fra budget limitato e poche piste realmente percorribili.
Inter, niente Cancelo? Riporta a casa Zanotti! Ecco perchè sarebbe la soluzione giusta
Eppure ci sarebbe un profilo che potrebbe corrispondere all'identikit tracciato dallo staff tecnico interista e che rientrerebbe nei parametri di Oaktree: parliamo di Mattia Zanotti.
Tutto ciò che serve—
Giovane (classe 2003), ma con già diverse stagioni da titolare fisso in Svizzera con il San Gallo prima e con il Lugano poi; cresciuto nel settore giovanile dell'Inter; già allenato da Chivu ai tempi della Primavera nerazzurra. Un'operazione che avrebbe anche costi contenuti, considerando che il club di viale della Liberazione vanta una percentuale sulla sua futura rivendita da parte del Lugano, che acquistò Zanotti nell'estate del 2024 facendogli firmare un contratto valido fino al 30 giugno 2028.
Crescita continua—
Cresciuto ispirandosi a Javier Zanetti, dal quale ha preso anche il soprannome Trattore, l'esterno bresciano è stato inserito nella top 11 del campionato svizzero in entrambe le prime due stagioni giocate lontano dall'Italia, e in questa terza primeggia nella classifica di rendimento dei laterali della Super League con 3 assist in 13 presenze, diventandone il calciatore dal valore più alto. Il suo futuro è già scritto: in estate cambierà aria per andare a giocare in un torneo più competitivo. Dettaglio da non trascurare: da poco tempo è passato nella scuderia di Federico Pastorello, uno che ha forti rapporti lavorativi con l'Inter. E chissà che il suo addio a Lugano non possa essere anticipato. Magari compiendo lo stesso percorso di Federico Dimarco, altro canterano nerazzurro tornato alla base dopo essersi cresciuto proprio in Svizzera...
