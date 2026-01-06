Il mercato di gennaio dell'Inter è incentrato principalmente sulla ricerca di un esterno destro: svanito il sogno Cancelo , con il portoghese che appare destinato a tornare al Barcellona, la dirigenza nerazzurra sta provando a capire se esiste una soluzione che possa garantire un'alternativa immediata a Chivu, fra budget limitato e poche piste realmente percorribili.

Crescita continua

Cresciuto ispirandosi a Javier Zanetti, dal quale ha preso anche il soprannome Trattore, l'esterno bresciano è stato inserito nella top 11 del campionato svizzero in entrambe le prime due stagioni giocate lontano dall'Italia, e in questa terza primeggia nella classifica di rendimento dei laterali della Super League con 3 assist in 13 presenze, diventandone il calciatore dal valore più alto. Il suo futuro è già scritto: in estate cambierà aria per andare a giocare in un torneo più competitivo. Dettaglio da non trascurare: da poco tempo è passato nella scuderia di Federico Pastorello, uno che ha forti rapporti lavorativi con l'Inter. E chissà che il suo addio a Lugano non possa essere anticipato. Magari compiendo lo stesso percorso di Federico Dimarco, altro canterano nerazzurro tornato alla base dopo essersi cresciuto proprio in Svizzera...