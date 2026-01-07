FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Parma-Inter, Cuesta convoca 23 giocatori: ancora out Benedyczak

ultimora

Parma-Inter, Cuesta convoca 23 giocatori: ancora out Benedyczak

Parma-Inter, Cuesta convoca 23 giocatori: ancora out Benedyczak - immagine 1
Il tecnico spagnolo per la sfida contro i nerazzurri ha convocato 23 giocatori
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Parma-Inter, Cuesta convoca 23 giocatori: ancora out Benedyczak- immagine 2
Getty Images

A tre giorni dalla convincente vittoria contro il Bologna, questa sera l'Inter scenderà in campo per affrontare un'altra emiliana, il Parma. La squadra di Cuesta sta attraversando un buon momento, ha raccolto 4 punti nelle ultime due uscite. Il tecnico spagnolo per la sfida contro i nerazzurri ha convocato 23 giocatori, ancora fuori Benedyczak per un attacco influenzare che gli ha fatto saltare anche la gara col Sassuolo.

Parma-Inter, Cuesta convoca 23 giocatori: ancora out Benedyczak- immagine 3
Getty Images

Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi.

 

Difensori: 27 Britschgi, 39 Circati, 15 Delprato, 18 Løvik, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

 

Centrocampisti: 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.

 

Attaccanti: 11 Almqvist, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.

Leggi anche
Ravezzani: “Allenatori come Gasperini sono i peggiori per un club serio: ecco perché”
Ambrosini: “Zielinski è il titolare. La palla non torna indietro e rispetto a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA