Parma-Inter, Cuesta convoca 23 giocatori: ancora out Benedyczak

A tre giorni dalla convincente vittoria contro il Bologna, questa sera l'Inter scenderà in campo per affrontare un'altra emiliana, il Parma. La squadra di Cuesta sta attraversando un buon momento, ha raccolto 4 punti nelle ultime due uscite. Il tecnico spagnolo per la sfida contro i nerazzurri ha convocato 23 giocatori, ancora fuori Benedyczak per un attacco influenzare che gli ha fatto saltare anche la gara col Sassuolo.