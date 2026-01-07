"Ha avuto comunque un mercato di rafforzamento e ora, al solito, fa l’offeso", dice Ravezzani su Gasperini

Matteo Pifferi Redattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 12:46)

Sono ore calde in casa Roma perché Gasperini ha optato per il silenzio stampa dopo la vittoria contro il Lecce. Stando ai primi rumors, c'è molta tensione tra il tecnico giallorosso e la dirigenza per divergenze sul mercato.

Oggi è previsto infatti un incontro tra Gasperini, il DS Massara e i Friedkin per capire il da farsi. Intervenuto su Twitter, Fabio Ravezzani ha commentato così la situazione delicata in casa Roma:

Gasp é profumatamente pagato per allenare la squadra con il peggior indebitamento e bilancio in A. Lo sapeva bene quando è arrivato. Ha avuto comunque un mercato di rafforzamento e ora, al solito, fa l’offeso. Questo genere di allenatori è il peggiore per qualsiasi club serio".