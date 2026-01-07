FC Inter 1908
Dell'ottimo momento di Zielinski con l'Inter ha parlato l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini durante Elastici
Dell'ottimo momento di Zielinski con l'Inter ha parlato l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini durante Elastici di Cronache di spogliatoio:

 "Zielinski, dal punto di vista fisico sono d'accordo che sia tornato ad alti livelli. Ha questa qualità spalle alla porta, di ricevere palla e avere la capacità di girarsi. Con lui la palla difficilmente torna indietro e si connette alla parte migliore dell'Inter che è Dimarco e Bastoni che con lui hanno ancora più possibilità di proporsi. Rispetto a Mkhitaryan ha più gol nelle gambe. Lui l'occasione se la crea con lo sviluppo, destro e sinistro. Adesso in questo momento è indubbiamente il titolare". 

