"Zielinski, dal punto di vista fisico sono d'accordo che sia tornato ad alti livelli. Ha questa qualità spalle alla porta, di ricevere palla e avere la capacità di girarsi. Con lui la palla difficilmente torna indietro e si connette alla parte migliore dell'Inter che è Dimarco e Bastoni che con lui hanno ancora più possibilità di proporsi. Rispetto a Mkhitaryan ha più gol nelle gambe. Lui l'occasione se la crea con lo sviluppo, destro e sinistro. Adesso in questo momento è indubbiamente il titolare".