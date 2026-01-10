FC Inter 1908
Parma-Inter, Dimarco a Esposito sul gol: “Bravo, lascia!”. E quando Colombo fischia gli dice…

Parma-Inter, Dimarco a Esposito sul gol: “Bravo, lascia!”. E quando Colombo fischia gli dice… - immagine 1
DAZN ha raccontato gli attimi del gol del temporaneo 1-0 di Federico Dimarco in Parma-Inter, inizialmente annullato dall'arbitro Colombo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nella sua consueta rubrica settimanale Bordo CAM, DAZN ha raccontato gli attimi del gol del temporaneo 1-0 di Federico Dimarco in Parma-Inter, inizialmente annullato dall'arbitro Colombo per un presunto fuorigioco.

Parma-Inter, Dimarco a Esposito sul gol: “Bravo, lascia!”. E quando Colombo fischia gli dice…- immagine 2
Getty Images

"Dimarco trova uno-due un po' atipico con Pio Esposito, involontario probabilmente. Tanto che appena prima del tiro si sente Dimarco che gli dice: "Bravo, bravo: lascia". Colombo fischia quasi subito fuorigioco e Dimarco: "Ma l'ha presa il difensore". Colombo gli spiega la situazione, intanto Chivu in panchina lo rivede al monitor dello staff: al quarto uomo dice la stessa cosa di Dimarco, "l'ha toccata il difensore".

Parma-Inter, Dimarco a Esposito sul gol: “Bravo, lascia!”. E quando Colombo fischia gli dice…- immagine 3
Getty Images

Dimarco, tornando a centrocampo, ci ripensa e all'arbitro: "Oh Colo, secondo me sono buono". Thuram è sicuro che sia buono e inizia sorridendo a dire ai suoi di stare tranquilli, che sente il gol arrivare: poi è sempre più esaltato".

