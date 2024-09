L'Udinese vince 3-2 in rimonta al Tardini contro il Parma e si porta in testa alla classifica con 10 punti

L'Udinese vince 3-2 in rimonta al Tardini contro il Parma e si porta in testa alla classifica con 10 punti. I friulani vanno sotto dopo appena 2' per il gol di Delprato che dà il vantaggio al Parma. La squadra di Pecchia raddoppia sul finire del primo tempo con Bonny.