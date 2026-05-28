Andrea Sartori, CEO e fondatore di Football Benchmark, ha parlato così a Sky Sport 24 della crescita esponenziale del valore dell'Inter negli ultimi anni: "L'Inter negli ultimi tre anni ha avuto un miglioramento notevolissimo sia in termini relativi che assoluti.
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CEO Football Benchmark: “Inter, +420 mln di valore d’impresa in 3 anni! E ora vale più di…”
Andrea Sartori, CEO e fondatore di Football Benchmark, ha parlato così a Sky Sport 24 della crescita esponenziale del valore dell'Inter negli ultimi anni
Dall'anno scorso è migliorata di oltre 420 milioni come valore d'impresa. Ha il più alto valore in Italia ed è la prima volta che succede: prima erano il Milan e la Juve. L'Inter ha passato il valore di 2,1 miliardi di euro".
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