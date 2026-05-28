FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora CEO Football Benchmark: “Inter, +420 mln di valore d’impresa in 3 anni! E ora vale più di…”

ultimora

CEO Football Benchmark: “Inter, +420 mln di valore d’impresa in 3 anni! E ora vale più di…”

CEO Football Benchmark: “Inter, +420 mln di valore d’impresa in 3 anni! E ora vale più di…” - immagine 1
Andrea Sartori, CEO e fondatore di Football Benchmark, ha parlato così a Sky Sport 24 della crescita esponenziale del valore dell'Inter negli ultimi anni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Andrea Sartori, CEO e fondatore di Football Benchmark, ha parlato così a Sky Sport 24 della crescita esponenziale del valore dell'Inter negli ultimi anni: "L'Inter negli ultimi tre anni ha avuto un miglioramento notevolissimo sia in termini relativi che assoluti.

CEO Football Benchmark: “Inter, +420 mln di valore d’impresa in 3 anni! E ora vale più di…”- immagine 2
Getty

Dall'anno scorso è migliorata di oltre 420 milioni come valore d'impresa. Ha il più alto valore in Italia ed è la prima volta che succede: prima erano il Milan e la Juve. L'Inter ha passato il valore di 2,1 miliardi di euro".

Leggi anche
Serie A, venerdì 15 giugno presentato il calendario 26/27: l’orario e dove vederlo
Sky – Allegri al Napoli, è fatta: intesa totale! Prima la risoluzione col Milan poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA